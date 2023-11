La Roma continua a non convincere complice, anche, l'asse Dybala-Lukaku, che non si è ancora acceso. Dopo l'arrivo del belga nelle Capitale, le aspettative di formare una coppia stellare con Dybala erano alte. La realtà, però, ci dice che, ad oggi, la "LuPa" è ancora in. I due attaccanti insieme hanno, infatti, creato appena 2 gol rispettivamente contro Frosinone e Lecce.- Le statistiche sono la prova che tra i due non è ancora nata l'intesa che tutti si aspettavano, ad inizio anno. Ad oggihanno disputato 597 minuti insieme, mettendo a segno rispettivamentetra coppe e campionato. Parlando di, invece, ne è stato effettuato solamenteda parte dell'argentino per il belga, nella vittoria last minute contro il Lecce.per una squadra che, dopo l'arrivo dell'ex Inter, puntava ai posti alti della classifica, trascinata dai gol e dalle giocate dell'asse- Il derby tra Lazio e Roma, disputatosi domenica, ha confermato il fatto che la coppia dei sogni non è ancora nata., la "LuPa" che doveva allettare l’ambizione dei tifosi della Roma, si stanno ancora conoscendo. Le aspettative erano, e tutt'ora rimangono, alte, altissime, e sulla carta si prospetta. Oggi, però, l'intesa tra i due fatica a decollare, complici anche i numerosi infortuni che hanno colpito l'argentino. Il problema non sta solamente neidel fantasista numero 21. La vera difficoltà deriva, anche, dai. Lukaku, infatti, è arrivato a stagione già iniziata e non ha potuto svolgere la preparazione con la Roma. Dybala, invece, ha dovuto gestire le noie fisiche effettuando lunghe sessioni personalizzate e togliendo gran parte del tempo alle partitelle con la squadra. Quello che è certo è che,fisica possibile.- Lo storico capitano della Roma Francesco, in un intervento alla Bobo Tv,con le seguenti parole: "Dybala è il fulcro di questa squadra, e poi c'è la forza di Lukaku. Da ex calciatore, è perfetta. Spero che ce lo dimostrino di più. Dipende tutto dai problemi fisici di Dybala. Se arrivano quattro o cinque palle a Lukaku, una la butta dentro".