La Roma mette in archivio la seconda amichevole stagionale giocata nel caldo afoso di Trigoria contro il Latina. E' finita 5-0 per la squadra di Mourinho che ha potuto schierare per la prima volta anche i nazionali rientrati in settimana. Protagonista assoluto è stato Paulo Dybala entrato nella ripresa e autore di due gol: il primo di piatto, il secondo con un cucchiaio dentro l'area dopo una serpentina. Prima di lui, a chiudere il primo tempo sul 2-0, ci avevano pensato Belotti dopo una bella azione personale e il baby Pagano. A suggellare il risultato è arrivata nel finale la doppietta del Gallo (che al momento rappresenta l'unica possibilità per Mourinho di schierare una prima punta) e poi il colpo di testa di Ibanez. Spazio anche per i nuovi Kristensen, Ndicka e Aouar. Quest'ultimo ha giocato dall'inizio confermando già un buon inserimento. Infortuni, non gravi, per Solbakken e Bove: il primo ha riportato un trauma contusivo alla gamba, il secondo una ferita alla testa.