Mattia Zaccagni, trequartista dell'Hellas Verona, sembra essere il nome a cui tutte le squadre di Serie A proveranno ad arrivare in questo mercato invernale. Per lui sembra essere intensa la sfida tra Roma e Lazio, anche se la società di Lotito è stata la prima a interessarsi al giocatore così come era avvenuto per Kumbulla in estate. Il presidente Setti lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro, considerando che il suo contratto scadrà nel 2022. Su Zaccagni però è forte anche l'interesse del Milan, anche se al momento nessun club sembra aver instaurato una trattativa.