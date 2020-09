Per il reparto arretrato della Roma l’obiettivo numero uno è Smalling ma la Roma vuole tutelarsi in caso l’inglese non arrivasse. Come scrive Tuttosport, i giallorossi avrebbero puntato Alderete del Basilea. Per il giocatore classe ’96 (paraguaiano e molto forte fisicamente) è in corso un derby con la Lazio: anche i biancocelesti vorrebbero portarlo nella Capitale, tanto che Tare ci starebbe lavorando da un mese. Il club svizzero chiede 10 milioni, ma Lotito gioca a ribasso.