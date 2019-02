Tre gol in quattro partite, quasi numeri da Piate per Tonny Sanabria. Contrattualmente il centravanti è legato al Genoa da un prestito di 18 mesi(scadenza 2020) con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni in caso di 9 reti con la maglia del grifone (ne mandano 6). La Roma però mantiene comunque il diritto di “recompra” a 14,5 milioni fino al prossimo luglio oppure otterrà il 50% sulla futura vendita del calciatore. Diritto di riacquistare il calciatore che la Roma mantiene dalla sua cessione e valido per tre stagioni. Nelle ultime ore si sta parlando di un interesse della Lazio nei confronti del giocatore confermato dalle parole, durante la trasmissione “Quelli che” su Rai 2, di Claudio Onofri: “Sanabria è troppo forte, me lo ha detto anche Criscito e di Mimmo mi fido. Sono tutti sicuri che diventerà presto anche meglio di Piatek, per questo andrà alla Lazio”.