Il duello tra Roma e Lazio non si disputerà soltanto sul campo, ma anche dietro alle scrivanie dove vengono portate avanti le trattativa di calciomercato. Da qualche giorno è infatti iniziato un derby tra le due squadre della Capitale per Marco Silvestri, portiere che da un anno e mezzo sta difendendo più che bene i pali dell’Hellas Verona. L’estremo difensore già la scorsa estate era finito nel mirino dei giallorossi, ma con la mancata cessione di Pau Lopez non se ne fece nulla. Lo riporta il Tempo.