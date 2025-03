Roma, Lazio e Fiorentina: le designazioni arbitrali per le tre sfide europee

Getty Images

Non solo Champions in questa settimana di grande calcio., infatti,Nel corso della giornata odierna,. Ricordiamo come la Roma ospiterà i baschi dell’Athletic Club (la cui sfida sarà diretta da un’intera squadra arbitrale svizzera), la Lazio sfiderà Il Viktoria Plzen (fischietto lituano per i biancocelesti) e la Fiorentina, unica in Conference, affronterà il Panathinaikos (squadra arbitrale belga per i viola). Di seguito, le designazioni dei tre match.

EUROPA LEAGUE

CONFERENCE LEAGUE

(ore 21:00)Arbitro: Sandro Schärer SUIAssistenti: Stéphane De Almeida SUI e Jonas Erni SUIQuarto uomo: Lionel Tschudi SUIVideo Assistant Referee: Fedayi San SUIAssistente Video Assistant Referee: Bastian Dankert GER(ore 21:00)Arbitro: Donatas Rumšas LTUAssistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis LTUQuarto uomo: Manfredas Lukjančukas LTUVideo Assistant Referee: Benjamin Brand GERAssistente Video Assistant Referee: Donatas Šimenas LTU(ore 18:45)

Arbitro: Erik Lambrechts BELAssistenti: Jo de Weirdt BEL e Kevin Monteny BELQuarto uomo: Wim Smet BELVideo Assistant Referee: Bram Van Driessche BELAssistente Video Assistant Referee: Jan Boterberg BEL