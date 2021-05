Roma-Lazio è il derby dei saluti per Paulo Fonseca, ma non solo. Secondo Tuttosport, non è certa la conferma di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste.



Tra i giallorossi sono in partenza i vari Mirante, Bruno Peres, Juan Jesus, Santon, Fazio, Pastore e Carles Perez. Inoltre con l'arrivo di Mourinho è in bilico il futuro di Dzeko e Mkhitaryan.



Alla Lazio possibili cessioni per Strakosha, Hoedt, Musacchio, Patric, Lulic, Parolo, Muriqi e/o Caicedo. E a Radu, in scadenza di contratto a giugno, va rinnovato l'accordo.