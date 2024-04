Roma-Lazio è il derby dei subentrati: più De Rossi che Tudor nelle quote, per i bookie sarà pioggia di cartellini

48 minuti fa



Sarà il derby dei subentrati e delle "prime volte" quello in programma domani alle ore 18:00. Prima stracittadina romana in assoluto per Tudor, esordio da allenatore per De Rossi, che in carriera ne ha giocati trentuno e vinti quattordici. Gli esperti puntano sulla rivincita della Roma, proposta tra 2,18 e 2,20, quota che arriva a 2,21 su Planetwin365. Il successo della Lazio, reduce negli ultimi quattro derby da una striscia di un pareggio e tre vittorie (compresa quella nei quarti di Coppa Italia), si gioca tra 3,60 e 3,85, mentre il pareggio è in lavagna a 3. Gli ultimi quattro incroci tra Roma e Lazio, in cui i giallorossi non hanno mai trovato la via del gol, sono terminati con il segno Under, opzione in vantaggio anche per il match di sabato, a 1,65 rispetto all’Over, proposto a 2,10. I bookie si aspettano anche una gara nervosa e ricca di cartellini: la possibilità che l'arbitro ne estragga più di sei vale 1,66. Dybala, recuperato dall’infortunio, è alla ricerca del primo gol nel derby della Capitale. La sua firma, così come quella di Romelu Lukaku, è offerta a 3, mentre si sale a 3,50 per Ciro Immobile, che, con quattro gol all'attivo nella stracittadina, insegue Rocchi (5) e Piola (6) nella classifica laziale dei marcatori all-time nel derby.