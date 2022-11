Roma-Lazio e due modi diversi di vivere il clima pre derby. Da una parte Josè Mourinho ha trasformato Trigoria in un bunker. Vietato avvicinarsi. L'allenatore portoghese non vuole nessun tipo di distrazione per una sfida così delicata.. Mou ha preparato un piano preciso senza lasciare nulla al caso, tutto studiato nei minimi dettagli per rimanere concentrati al massimo. Dopo la colazione, stamattina la squadra si è ritrovata in sala video per studiare come può cambiare la Lazio senza Immobile e Milinkovic; poi pranzo, riposo e lo spostamento verso lo stadio. Il tecnico si è raccomandato più volte con la squadra di non far trapelare nulla sulle possibili strategie giallorosse, ieri ha fatto controllare il centro sportivo a vista dalla sicurezza. Guai a provare ad entrare.- Dall'altra parte, invece, dalle parti di Formello bisogna ritrovare la concentrazione dopo il brutto scivolone in Europa League che ha fatto scendere la Lazio in Conference.. Il presidente ha parlato ai giocatori chiedendo loro di dare il massimo e raddoppiare le forze per vincere una partita importante sia per il morale che in chiave qualificazione Champions League: una vittoria consentirebbe di scavalcare la Roma e portarsi in vantaggio negli scontri diretti con una diretta concorrente. Dopo il ko di Rotterdam la Lazio è in ritiro per preparare la partita, Sarri lavora soprattutto sull'aspetto mentale della squadra alla quale i tifosi chiedono una prova d'orgoglio.