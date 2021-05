Stasera allo stadio Olimpico si gioca il derby Roma-Lazio. Il giallorosso Ibanez parte titolare, mentre il biancoceleste Luiz Felipe va in panchina. Entrambi i difensori sono stati convocati dalla nazionale olimpica del Brasile, che disputerà due incontri amichevoli dal 31 maggio all'8 giugno in vista dei Giochi di Tokyo.



I quali non sono sotto l'egida della Fifa, ma del Cio e quindi i club non sono obbligati a concedere i calciatori alle nazionali. Nella lista del ct Jardine ci sono anche due vecchie conoscenze del calcio italiano, entrambi in forza al Flamengo: l'ex romanista Gerson (ora nel mirino del Marsiglia) e Pedro, ex Fiorentina.