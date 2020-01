Primo posticipo di lusso per la 21esima giornata di Serie A, alle 18 è in programma il delicatissimo e infuocato derby della Capitale: allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Lazio, arbitra Calvarese della sezione di Teramo.. Calciomercato.com di seguito vi offre tutti gli episodi da moviola e la rispettiva analisi:



ROMA – LAZIO

CALVARESE

PERETTI – ALASSIO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE



84' LA ROMA CHIEDE UN RIGORE - Punizione di Kolarov, Acerbi in barriera colpisce con un braccio in area, ma attaccato al corpo.



50' - CALCIO DI RIGORE TOLTO COL VAR ALLA ROMA! Palla di Ünder in area di rigore, con Kluivert che viene atterrato da Patric, secondo Calvarese, che fischia il rigore: dopo la revisione del VAR, però il rigore viene tolto perché non è ravvisato alcun fallo, ma solo un contatto fortuito tra i due. ​



34' - PARI LAZIO! Angolo battuto da Luis Alberto, colpo di testa di Dzeko con Pau Lopez che smanaccia a campanile e la sfera che termina da Acerbi che, sotto porta, segna. Tutto regolare, giallo per proteste al collaboratore di Fonseca Nuno Campos. ​



26' - GOL DELLA ROMA! Cross di Cristante dalla trequarti, Dzeko anticipa Strakosha in uscita e, di testa e con l'aiuto del palo, porta avanti i giallorossi: posizione di partenza assolutamente regolare, il bosniaco è tenuto in gioco da Acerbi.