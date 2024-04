Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Angeliño a sinistra, ok Dybala e Isaksen

si affrontano alle 18 allo Stadio Olimpico nella, un derby che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee delle due squadre.Sono 52 i punti per i giallorossi di Daniele De Rossi, 46 per i biancocelesti di Igor Tudor. Derby numero 183 in tutte le competizioni, conduce la Roma con 67 vittorie contro le 51 della Lazio, completano 64 pareggi.- La Roma non ha segnato negli ultimi quattro derby contro la Lazio tra tutte le competizioni, i giallorossi potrebbero rimanere a secco di gol in cinque sfide ufficiali di fila contro i biancocelesti per la prima volta nella storia.

La Lazio è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby tra tutte le competizioni (3V, 1N), i biancocelesti potrebbero registrare cinque sfide consecutive senza sconfitta contro i giallorossi per la prima volta dal periodo tra l’ottobre 2011 e il maggio 2013.Dopo lo 0-0 della gara d’andata in campionato dello scorso 12 novembre, Roma e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la terza volta nel XXI secolo, dopo il 2019/20 e il 2002/03.- De Rossi ritrova Dybala dal 1' con Lukaku ed El Shaarawy, in difesa Celik e Llorente vincono i ballottaggi con Karsdorp e Huijsen, Angelino a sorpresa e non Spinazzola.

Tudor si affida a Immobile con Kamada e Isaksen al posto dell'infortunato Zaccagni, dietro c'è Casale titolare.: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.. De Rossi.: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Isaksen; Immobile. All. Tudor.