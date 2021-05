(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato in. I giallorossi si presentano alla sfida con 9 punti in meno dei biancocelesti, che mercoledì recupereranno la partita contro il Torino. Entrambe le squadre cercano la vittoria: i padroni di casa per difendere il settimo posto in classifica, gli ospiti per tenere vive le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Senza dimenticare l'accesa rivalità cittadina.dall'inizio. Mirante farà un provino in giornata: se non ce la fa, in porta gioca ancora Fuzato.ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. (A disp. Mirante, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Zalewski, Reynolds, Fazio, Santon, Darboe, Pastore, Pedro, Mayoral). All. Fonseca.LAZIO (3-5-1-1): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. (A disp. Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Musacchio, Cataldi, Parolo, Escalante, Akpa-Akpro, Fares, Pereira, Muriqi, Caicedo). All. Inzaghi.Arbitro: Pairetto, assistenti Bindoni e Ranghetti, Di Martino quarto uomo, Aureliano e Vivenzi al Var.