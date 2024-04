Roma-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sabato 6 aprile, ore 18. Arriva il derby della capitale, un appuntamento imperdibile per tifosi di Roma e Lazio. Dopo il successo in coppa Italia dei biancocelesti e il pari dell'andata ci sono tre punti pesanti in palio per le ambizioni Champions die la rincorsa all'Europa di. Due debuttanti nella stracittadina, anche se il romanista ne ha vissuti ben 31 da calciatore. Entrambi arrivano da due delusioni:in coppa Italia per l'allenatore laziale, il pari scialbo aper De Rossi atteso poi dallo scontro col Milan in Europa League di giovedì prossimo. Imperativo: vincere. Ma la paura di perderlo non manca, così come cresce l'allerta fuori e dentro l'Olimpico per gli scontri dopo i fattacci dell'ultimo precedente.

De Rossi ha recuperato a pieno regimee potrà contare sul ritorno di Pellegrini dopo la squalifica. A sinistra è pronto pure Spinazzola che si gioca il posto con Angelino mentre a far compagnia alla Joya davanti ci sarannoDubbio in difesa dove Llorente è in vantaggio su Smalling e Huijsen per sostituire lo squalificato Ndicka. In casa Lazio invece due defezioni importanti negli ultimi minuti: non ci sarà Lazzari a causa di una lesione muscolare, ed è praticamente out anchedopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Juve. In attacco, mentre è ballottaggio alla pari tra Pedro e Isaksen sulla fascia. In porta c'è Mandas, visto l'infortunio di Provedel.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi.LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor