Ultime speranzeda un lato contro la volontà di tenersi il settimo posto che varrebbe ladall'altra.conche questa sera alle 20.45 all'Olimpico si porterà dietro sensazioni ed emozioni che vanno al di là delle difficoltà stagionali e degli obiettivi e che varrà sì, nella Capitale, ben più dei 3 punti in palio. E poco importa se Pauloa fine stagione lascerà la Roma e che Simoneancora non abbia firmato il suo rinnovo. Il derby della Capitale entra sottopelle e cambia i destini dei club.non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto).ha vinto 3-0 la gara d'andata; i biancocelesti potrebbero vincere due Derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07. Nelle ultime sei giornate di campionato soltanto Parma (sei) e Benevento (cinque) hanno subito più sconfitte della Roma in Serie A: quattro ko, un pareggio e una vittoria nel parziale per i giallorossi.Dopo aver segnato un gol in entrambi i primi due derby contro la Lazio in campionato,, della Roma, ha realizzato una sola rete nelle successive nove sfide contro i biancocelesti in Serie A.ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati.ha realizzato quattro gol con la Lazio nel derby contro la Roma in campionato; soltanto Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque) ne hanno segnati di più in Serie A con la maglia biancoceleste contro i giallorossi.(4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All.: Fonseca.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All.: S. Inzaghi.