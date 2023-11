La tensione sportiva è già alle stelle a Roma per unche servirà per capire quale delle due può davvero ambire a un campionato di vertice. A renderlo ancora più elettrico ci hanno pensatocon una polemica diretta senza esclusioni di colpi.negli ultimi mesi e hanno tutta l’intenzione di proseguire in questo duello extra campo., la scorsa estate, hanno lavorato su obiettivi comuni che, per un motivo l’altro, alla fine non si sono concretizzati. Entrambe hanno parlato a lungo conprima di mollare la presa perché non convinte pienamente. La Lazio si era mossa con decisione su, sondato anche della Roma, ma alla fine l’ex Crystal Palace ha scelto una soluzione economicamente più vantaggiosa come quella del Galatasaray.merita un discorso a parte: nel mese di giugno sembrava diretto alla Lazio, in quello di agosto alla Roma. Il brasiliano ora ha grandi possibilità di andare a giocare in Premier League.Il mercato di gennaio si avvicina e tra Roma e Lazio si potrebbero aprire nuove trattative in comune: ad entrambe è stata prospettata una soluzione di qualità come quella dicon Sarri che potrebbe far valere il suo rapporto personale fortificato dall’esperienza, felice, in comune al Napoli. Ma è sopratutto l’azzurroa catalizzare le attenzioni delle romane: Wilfried vuole lasciare il Leeds ma il problema è l’alta valutazione sulla quale è fermo il club inglese (25 milioni di euro).