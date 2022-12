La Roma è al lavoro per riprendersi il centrocampista Davide Frattesi dal Sassuolo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per battere la concorrenza di Inter e Napoli i giallorossi possono inserire nella trattativa i giovani Bove e Volpato, inserendo però una clausola di riacquisto favorevole, un po' come era successo in passato con Pellegrini.