La Roma sta ancora lavorando per riscattare Chris Smalling e tenerselo stretto anche dopo la fine della stagione. O almeno per l'Europa League di agosto. C'è già l' accordo con il Manchester United per trattenere il giocatore fino alla fine del campionato. Il club inglese però non sembra intenzionato a permettere a Smalling di disputare anche gli ultimi match di Europa League con i giallorossi. I motivi sarebbero due: evitare di affrontarlo come avversario nella competizione europea e la mancata intesa con il club capitolino per il riscatto. La Roma vorrebbe infatti rinnovare il prestito a 3 milioni e inserire un obbligo di riscatto pari a 15 milioni, cifra pagabile in 3 anni. Le richieste dei Red Devils però rimangono alte e nell’operazione vorrebbero inserire anche il prolungamento del prestito.