L'Empoli è archiviato, con 7 gol che non si vedevano da questi parti dal 2006. La Roma godrà oggi di un giorno di riposo prima di preparare la trasferta in Moldavia, a Tiraspol, per il debutto in Europa League. Il turn over è necessario, ma Mourinho non avrà troppo l'imbarazzo della scelta in un paio di reparti. Tra i giocatori in forte dubbio c'è infatti Aouar. L'algerino, a sorpresa in tribuna ieri, sembra abbia avvertito dei dolori muscolari nella mattinata di ieri. Sulla via de ritorno invece Pellegrini che dopo aver abbandonato il ritiro a Coverciano durante la pausa nazionali, per un problema ai flessori, dovrebbe smaltire definitivamente in vista della trasferta con lo Sheriff Tiraspol. I