Emergenza piena in difesa. Ieri Fonseca è dovuto ricorrere all'arretramento di Spinazzola e all'impiego degli emarginati Fazio e Jesus. Con Braga e Milan, però, il tecnico dovrebbe recuperare Cristante e Kumbulla. Il primo sta smaltendo la lombalgia che lo ha costretto ad uscire in Portogallo mentre l'albanese è sulla via del ritorno dopo il problema muscolare ma non dovrebbe essere schierato in Europa League. Difficili i recuperi di Smalling e Ibanez.