Ranieri confida di recuperare Zaniolo e Kolarov per la trasferta di Ferrara di domani. Il 19enne ha mandato segnali positivi nell’allenamento di ieri, ha lavorato per la maggior parte del tempo con il gruppo e sarà abile e arruolabile, mentre ci sono più dubbi sul terzino che ha un fastidio e una cicatrice al flessore e dovrebbe essere sostituito da uno tra Jesus e Santon, in ballottaggio anche sull’altra fascia con Karsdorp data la squalifica di Florenzi.