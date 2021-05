Marash Kumbulla ha dovuto alzare di nuovo bandiera bianca per una contusione. In Sampdoria-Roma, il numero 24 in un contrasto di gioco ha riportato un dolore al fianco sinistro ma già in uno scontro con Thorsby era rimasto a terra, tanto da far intervenire lo staff medico ed uscire dal campo per qualche minuto. Il problema era al ginocchio destro, lo stesso infortunato qualche settimana fa. Problemi anche per Gonzalo Villar, sostituito nel finale di partita da Darboe. Per il centrocampista problema all'adduttore sinistro e a rischio la gara di ritorno col Manchester.