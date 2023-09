Dopo Pellegrini anche Mancini è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa dell'infortunio accusato ieri sera durante Macedonia del Nord-Italia. "A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia, i calciatori Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso. Il Ct Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, ma le condizioni di Mancini non sembrano serie.