Dopo la vittoria con l’Empoli, oggi a Trigoria si tornerà in campo per preparare la sfida di giovedì in Europa League. E verranno valutate le condizioni dei tre calciatori che non hanno preso parte alla sfida contro i toscani, ovvero Smalling, Pellegrini e Aouar. Il difensore centrale, come ha rivelato Mourinho durante la conferenza stampa di sabato, ha dovuto ritirarsi a causa di un problema fisico. Il recupero di Smalling sarà di fondamentale importanza per la gestione dei difensori centrali a disposizione del tecnico portoghese, dato che attualmente ci sono solo tre disponibili: Mancini, N’Dicka e Llorente. Ma difficilmente Smalling sarà in campo giovedì, molto più probabile il ritorno domenica col Torino.