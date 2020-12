Dopo la vittoria contro lo Young Boys in Europa League, la Roma si rituffa nel campionato. Stamattina la squadra è tornata al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la partita di domenica (ore 15) contro il Sassuolo di De Zerbi. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e ancora allenamento individuale per Smalling, Veretout e Mancini. Il difensore inglese sente ancora fastidio al ginocchio e quasi sicuramente rinvierà il ritorno il campo così come Mancini che ha una piccola lesione muscolare e sarà a disposizione tra una settimana. In forte dubbio Veretout che però al massimo potrebbe andare in panchina.