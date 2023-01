Sospiro di sollievo per la Roma e per Josè Mourinho, Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala col Milan ci saranno: il numero 22 è stato nuovamente valutato a Trigoria e la sua presenza domenica sera nel match di San Siro non è in dubbio, così come arrivano buone notizie anche per la Joya, che ha riportato solo crampi.



LE CONDIZIONI - L'italiano e l'argentino, entrambi sostituiti nel corso della ripresa a causa di alcuni problemi fisici, non hanno riportato dunque gravi conseguenze: solo una botta al ginocchio per Zaniolo, mentre Dybala aveva lasciato il terreno di gioco alla mezz’ora del secondo tempo in preda ai crampi, dopo essere tornato a disputare una gara da titolare dopo 87 giorni.