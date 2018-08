Dopodomani chiuderà i battenti il mercato in Premier League. Questa deadline potrebbe favorire il mercato in entrata dei giallorossi, soprattutto sulla trattativa N'Zonzi. Il francese - spiega Il Tempo - è ricercato soprattutto dall'Arsenal. Qualora non andasse in porto la trattativa, Monchi sarebbe l'unico pretendente e il calciatore potrebbe abbassare le richiesta economiche di 4,5 milioni annui.