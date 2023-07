La Roma in collaborazione con Adidas ha presentato la nuova divisa da trasferta per la stagione 2023/24, un kit ispirato ai monumenti e ai motivi a mosaico del marmo travertino che contraddistinguono la città e. La texture della maglia riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d'acanto e motivi floreali stilizzati.. I fianchi della maglia – che termina con una coda di rondine – sono contrassegnati da un bordino antracite che li percorre per tutta la lunghezza. Nel retrocollo è presente il monogramma ASR, un ulteriore dettaglio che lega ancora di più il club alla sua storia.- Il kit è completato daiche presentano le tre strisce antracite sui fianchi, mentre sulle due gambe appaiono lo stemma del club e il logo Adidas.. La maglia è realizzata con materiali riciclati al 100% e con la tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Il nuovo kit