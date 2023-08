London calling. La Roma è partita in direzione capitale inglese con grande ottimismo: la volontà, da parte di Ryan Friedkin e Tiago Pinto, è quella di tornare in serata con l'accordo per Romelu Lukaku, sia con il Chelsee che con lo stesso attaccante. Un blitz repentino, proprio perché la rapidità in questa trattativa rischia di essere decisiva: non c'è tempo da perdere, l'affare va chiuso al più presto possibile, complici gli ottimi rapporti tra le due proprietà americane, con Todd Boehly che ha aperto alla soluzione prestito secco e la Roma che ha colto la palla al balzo per cercare di portare a termine la corsa nel minor tempo possibile.



JUVE, TOTTENHAM E BARCELLONA ALLA FINESTRA - Anche perché eventuali rimandi e ritardi potrebbero clamorosamente rimettere in gioco altre contendenti. La Juventus, forte di un accordo che risale all'inizio dell'estate con il calciatore, resta vigile ma non può affondare perché non è riuscita a liberarsi di Dusan Vlahovic. All'estero, il Tottenham che ha ceduto Harry Kane e il Barcellona restano alla ricerca di un attaccante e potrebbero inserirsi con una formula al Chelsea più favorevole, magari il prestito con diritto.



SUGGESTIONE MILAN - Occhio anche alla suggestione Milan: l'affare non rientra nei canoni rossoneri, né per formula né per costi, ma gli ottimi rapporti con il Chelsea sono noti. Insomma, la Roma deve chiudere in fretta, se non vuole sorprese.