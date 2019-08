Il pareggio col Genoa mette paura in vista del derby di domenica. Fonseca sta adottando nuove mosse per sfidare la Lazio. Non solo riguardo i due centrali. Infatti né Cristante e né Pellegrini hanno compiuto bene il loro lavoro di copertura, di regia e di pressing lasciando la squadra molto lunga. Fonseca così, sta valutando qualche cambiamento proprio in questa zona. Scalpitano Diawara e Veretout che garantirebbero al mister le giuste geometrie. Al posto di Kluivert dovrebbe giocare Florenzi con Zappacosta nel ruolo di terzino destro.