Atalanta-Roma 1-4



Rui Patricio 6: difende i pali al 20’ dalla doppia occasione di Djimsiti-Zapata, sempre attento.



Mancini 6,5: protegge Rui Patricio con esperienza, limitando i pericoli in campo e riportando la calma tra i compagni quando il nervosismo dilaga.



Smalling 7,5: riesce ad arrivare sempre prima di Zapata, innervosendolo, intercetta di zucca tutti i palloni a due passi dall’area piccola e segna pure il tris. Prova magistrale.



Ibanez 7: fisso su Zapata, limita i movimenti del colombiano che non ha margine di manovra, l’Atalanta ci aveva visto giusto sul suo talento.



Karsdorp 6,5: dà il suo contributo sia sulla fascia che in posizione centrale, abbassandosi e alzandosi per aiutare la squadra, generoso e propositivo, fa rammaricare gli orobici che l’avevano cercato…



Veretout 6,5: male su punizione, spreca alto, non riesce a dribblare il meno esperto Pezzella, ma fonisce ben due assist e tanto basta.



(Dal 46’ s.t. Kumbulla: sv).



Cristante 6: francobollato a Freuler sulla linea di centrocampo, è sfortunato nel deviare in rete il gol nerazzurro, ma poi fa annullare quello dell’Atalanta per il fuorigioco di Paloomino.



Mkhitaryan 6,5: si fa strada superando Toloi, smarcato e solo, regala anche buoni cross ai compagni.



(Dal 43’ s.t. Calafiori: sv).



Vina 6,5: non sempre la sfera viaggia dalle sue parti, ma anche quando non lo fa trova il modo per rendersi utile.



Zaniolo 7,5: giallo a parte per il bruttissimo fallo su Djimsiti, tra l’assist perfetto e il gol del raddoppio gioca una gara da salvare nel Cv, poi chiede esplicitamente il cambio.



(Dal 25’ s.t. Shomurodov 6,5: entra al momento giusto, regala intensità e occasioni alla squadra).



Abraham 8: pronti e via, trova subito la via del gol con l’imbucata vincente che spiazza i difensori nerazzurri, mette sempre paura in area piccola, scatta dalla mediana e poi chiude le danze con il poker che fa impazzire il settore ospiti. Decisivo, con i suoi due gol annienta i bergamaschi.



(Dal 46’ s.t. Bove: sv).





All. Mourinho 6,5: indovina la partita, fin dal 1', rischia qualcosa a inizio ripresa ma sa quali assi calare.