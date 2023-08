alcune disattenzioni che potevano costare molto caro. Non nella serata migliore.tanta corsa e tanti recuperi in una gara giocata ad alta intensità.: gara giocata con molta attenzione. Nella ripresa è un poco più stanco e si vede. Espulso dopo che Belotti gli era scappato da dietro. Peccato perché il cartellino ha rovinato una partita comunque positiva.: lotta sempre su ogni pallone. Cerca come può di arginare la grande avanzata avversaria, anche rischiando qualcosa.: meglio nel primo tempo, anche se nel complesso da un grande aiuto alla squadra.: uomo onnipresente, che sia attacco, che sia difesa. Tanta corsa e tanti recuperi.: una delle migliori partite con la maglia dell'Hellas. Corsa, dinamismo, agonismo su tutti i palloni, assist e gol. Non si poteva chiedere di più. Esce stremato.(dal 27' s.t. Baroni 6: un impatto nel complesso sufficiente in un momento di massima spinta degli avversari.): qualche errore nella ripresa ma comprensibile data la grand mole di gioco creata. Belle le sue verticalizzazioni in avanti con palle a rompere la difesa romanista.: partita più che positiva. Tanta corsa e voglia di farsi vedere. Sembra già essere entrato negli schemi della sua nuova squadra.(dal 44' s.t..): gol del due a zero che sigla la vittoria finale, dopo una cavalcata con dribbling finale al bacio.(dal 18' s.t.: fatica un pochino ad entrare in partita e a trovare gli spazi giusti. Giocate semplici senza rischiare troppo, a servizio della squadra in ripiegamento.): ci si aspettava qualcosa di più. Gioca tanti palloni sporchi ma si vede molto poco.(dal 44' s.t..)Allenatore:: sono due su due per il nuovo allenatore gialloblù. Squadra che gira già abbastanza bene e che soprattutto sa soffrire.due gol subiti dove si poteva fare qualcosa di più, soprattutto nel primo.alcune leggere disattenzioni soprattutto nel primo tempo, con troppi spazi lasciati alle ripartenze avversarie.nel secondo tempo si riscatta dopo alcune uscite non precise.un poco lento nella lettura dei palloni in diagonale. Una condizione ancora da trovare.(dal 1' s.t.un impatto sulla gara sicuramente più che sufficiente. Sfrutta la sua tecnica negli spazi lasciati dagli avversari.)manca l'ultimo passaggio in fase offensiva per finalizzare meglio l'azione dei suoi.(dal 1' s.t.anche per lui impatto più che positivo. Si fa sempre vedere su ogni pallone utile, trovandosi molto bene con i compagni.)partita pazza, in tutti i sensi. Traverse, assist da urlo e innumerevoli palloni giocati. Gli è mancata solo la gioia del gol.non molto convincente la sua uscita. Troppi errori di lettura dell'azione, con passaggi spesso imprecisi ed inefficaci.(dal 1' s.t.gol che riporta carica ai suoi, in una gara giocata in modo intraprendente. )belli i suoi lanci dalla tre quarti per gli attaccanti a rompere la difesa avversaria.deve uscire per infortunio alla testa, dopo una gara giocata in modo sufficiente.(dal 6' s.t.: alcuni errori di misura sicuramente evitabili. Per il resto la sua presenza all'interno del gioco c'è.)fa tanto lavoro sporco per spaccare il muro avversario. Gioca di sponda e cerca sempre lo spazio tra le linee.alti e bassi in questa gara, con ottimi guizzi da una parte e minuti dove si vede poco, dall'altra.(dal 23' s.t.non entra nei migliore dei modi. Troppi palloni giocati con troppa fretta e in modo impreciso.)Roma che spreca molto, soprattutto nel secondo tempo, seppur anche sfortunata. Primo tempo con alcune scelte rivedibili.