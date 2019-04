Sampdoria-Roma 0-1



Mirante 6,5: splendido il riflesso dell'estremo difensore giallorosso sulla conclusione da fuori area di Defrel. Di fatto è l'unica occasione in cui la Samp, pur pericolosa in alcune situazioni, lo chiama in causa. Bene nell'ordinaria amministrazione.



Karsodrp 6: partita senza infamia e senza lode da parte del terzino olandese, che tutto sommato difende con attenzione anche se spesso Linetty e Murru provano a ripartire dal suo versante. Gioca soltanto un tempo, lascia il campo in avvio di ripresa per un problema fisico.



(dal 6' s.t. Juan Jesus 6: la Samp attacca da quel versante, ma tutto sommato il difensore brasiliano tiene botta).



Manolas 6,5: non fa complimenti. Quando c'è da spazzare, spazza, senza curarsi troppo della forma. Di testa le prende quasi tutte lui, rischia pochissimo e guida la difesa con mestiere.



Fazio 6,5: oggi forse più elegante del compagno di reparto Manolas, ma ugualmente efficace. Si 'prende cura' di Quagliarella,e lo fa alla grande.



Kolarov 6,5: quando può crossare è sempre pericoloso, perchè il suo mancino è veramente delizioso. Mette un paio di palloni con il contagiri, se spinge lui sull'acceleratore sale tutta la Roma.



Pellegrini 5,5: è molto generoso, ma gli si chiede anche più fantasia e rapidità. Ha il merito di correre tantissimo, ma non si rende quasi mai pericoloso in fase offensiva. (dal 21' s.t. Dzeko 6,5: Ranieri sistema la Roma con il 4-4-2, il numero 9 va a fare il centravanti insieme a Schick con Kluivert e Zaniolo esterni. Entra e fa a sportellate, difende il pallone e fa sentire tutta la sua presenza in area).



De Rossi 7: contribuisce con i muscoli al tessuto della mediana giallorossa. Spesso ruvido, di sicuro molto presente nel cuore della manovra giallorosa. E a proposito di cuore: l'orgoglio del capitano si vede in occasione del gol, quando si avventa sulla ribattuta di Audero con la cattiveria di un killer d'area.



Cristante 6,5: sfiora il vantaggio con un sinistro a giro da dentro l'area che sibila vicino all'incrocio dei pali della porta difesa da Audero. A centrocampo dà l'idea di essere decisamente più a suo agio, protegge e amministra con discreta personalità il possesso palla.



Zaniolo 6: in teoria è l'osservato speciale, tanto è vero che la Samp lo raddoppia continuamente, pressandolo sino a metà campo. Centra un palo direttamente da corner, ma ha già giocato match migliori anche se sostiene con continuità le offensive giallorosse.



Schick 5,5 : si vede poco sino a quando, in avvio di ripresa, va in cielo per prendere un cross al centro dell'area che però esce di poco. La cosa migliore della sua partita la fa quando prolunga di testa il cross che genera il vantaggio di De Rossi. Troppo poco.



Kluivert 6: parte largo, cercando con insistenza di rientrare sul destro per trovare lo specchio della porta. E' suo il primo tentativo che chiama Audero alla parata bassa. Alterna buoni spunti a momenti di pausa, e in quei momenti non affonda quanto potrebbe grazie alla sua velocità.



(dal 26' s.t. El Shaarawy 6: il suo ingresso comporta grande spinta per la Roma, perchè l'ex Milan svolge praticamente un compito da attaccante aggiunto in una sorta di 4-2-4 che diventa un 4-4-2 quando si tratta di difendere. El Shaarawy fa molto bene entrambe le cose).





All. Ranieri 6,5: prende tre punti d'oro, con una squadra incerottata, non ancora guarita ma sicuramente più solida rispetto a quanto visto sino a questo punto della stagione. Il tecnico giallorosso vuole la vittoria, cambia praticamente 3 moduli nel corso dei novanta minuti apparecchiando una Roma a trazione offensiva nella ripresa. Il colpo esterno a Genova potrebbe rappresentare, se non una svolta, almeno un punto da cui ripartire per la rincorsa all'Europa.