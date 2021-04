Cagliari-Roma 3-2qualche buon intervento ma sui tre gol presi nessuna colpa.non tiene la difesa come nelle precedenti uscite. Quest'oggi è apparso stanco fisicamente: recuperato in extremis diventando un regista aggiunto. Da lui ripartono tutte le azioni della Roma.(dal 13' s.t: entra per dare ordine alla squadra ma si perde anche lui nella confusione più totale): suo il gol della speranza che riapre la partita. Quando vede Cagliari trova con piacere la via del gol. Molto attento in fase di marcatura su Pavoletti.: poco presente in fase offensiva. In difesa qualche disattenzione di troppo su Joao Pedro.(dal 13' s.t: chiamato a dare profondità viene sempre murato dalla difesa di casa).: giornata da dimenticare per il centrocampista gialloblù, raramente in partita.(dal 30' s.t: la partita inizia con il piede giusto ma a lungo andare perde il ritmo. Sua la non marcatura su Joao Pedro nel terzo e decisivo gol.: Nandez dalle sue parti fa un po' quel che vuole. A tratti nervoso e fuori dagli schemi. All'intervallo resta negli spogliatoi.(dal 1's.t:la sue incursioni offensive creano più di un pericolo).non incide come dovrebbe ma nel complesso partita sufficiente. Difficile togliere la palla dai suoi piedi.(dal 13' s.t:corsa e qualità al servizio della squadra. Quando ha la palla diventa sempre un pericolo).: nel primo tempo semina il panico sull'out di sinistra. Partita condita da gol ed assist.: raramente nel vivo del gioco. In avanti sono mancate le sue conclusioni.: la Roma perde terreno in ottica Europa. Tanto turnover e testa già alla semifinale di Europa League contro il Manchester United.