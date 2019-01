Fiorentina-Roma 7-1



Olsen 4,5: incolpevole sulle prime tre reti della Fiorentina, non è esente da colpe sul tiro di Benassi, che gli passa nel mezzo alle gambe. Compie un'ottima parata al 40' pt su Chiesa. Niente può sul resto.



Florenzi 4,5: Biraghi lo ubriaca in occasione del terzo gol viola, è una gara piena di insidie e fermare lo strabordante attacco viola è un compito arduo.



Manolas 4: una corsa devastante lo tradisce sul più bello, quando non riesce a impattare il pallone che Mirallas serve a Chiesa per il vantaggio locale. Naufraga insieme ai compagni.



Fazio 4,5: poco da commentare, la Fiorentina si infila ovunque.



Kolarov 5,5: quando lasci dieci metri al limite dell'area al serbo, il risultato finisce quasi sempre in fondo alla rete. Male, invece, in occasione dell'assist che Mirallas serve a Chiesa per il raddoppio viola.



Cristante 4,5: solo il palo gli nega la gioia del gol al 9' pt. È una partita dura per lui, Edimilson lo prende in consegna e la Viola corre tanto nel mezzo.



Nzonzi 4,5: Mirallas lo doppia prima di lanciare in porta Chiesa per il 2-0, poi è lo stesso francese a deviare la conclusione di Muriel che si incassa alle spalle di Olsen per il 3-1. (dal 1' st Lo. Pellegrini 5: dovrebbe cambiare l'inerzia del centrocampo, ma ciò non avviene)



Zaniolo 5,5: parte forte, trainando i suoi e venendo fermato solamente da Hugo. Con l'ingresso in campo di Dzeko, l'ex di turno - cresciuto nella Fiorentina, che lo svincolò nel 2016 - passa mezzala nel centrocampo 'a tre'. Al 16' st un riflesso di Lafont toglie dallo specchio della porta un colpo di testa diretto nel sacco. Uno dei pochi a provarci.



Pastore 4: ai limiti dell'invisibilità nel primo tempo, tenta una sortita ma viene murato dalla difesa avversaria. Poi il vuoto, fino al cambio all'intervallo.



(dal 1' st Dzeko 4: l'attacco non gira e DiFra cerca maggiore pesantezza. Dopo il quarto gol sgrida i suoi, battendo con rabbia il calcio d'inizio: nervosismo che sfocia in un cartellino rosso)



El Shaarawy 5: l'assist, stop.



Schick 4,5: unico sussulto, un colpo di testa che Lafont devia fortunosamente in calcio d'angoloi.



All. Di Francesco 3,5: è costretto a ridisegnare la propria squadra all'intervallo, inserendo Pellegrini e Dzeko, passando al 4-3-3. Tutto vano. E adesso?