Spezia-Roma 0-2

Rui Patricio sv: non un intervento che si possa considerare tale

Mancini 6: senza affanni controlla in tranquillità

Smalling 6,5: dirige le operazioni, tutto sommato tranquille, del reparto.

Ibanez 6: nessuna sbavatura in una serata tranquilla.

Celik 5,5: peccato solo per l’ammonizione in una gara già in cassaforte

Cristante 6: esperienza in mezzo al campo (48’ st Camara sv)

Matic 6,5: si fa sempre trovare libero nelle linee di passaggio

Zelewski 6,5: ci prova dal 1° minuto. Corre e tira pur senza trovare lo spiraglio giusto

Dybala 7,5: tocca i palloni giusti e di fatto entra in tutte e due i gol (40’ st Belotti sv)

El Shaarawy 7: la gamba è quella buona e segna alla vecchia maniera seguendo bene l’azione (26’ st Bove sv)

Abraham 7,5: è il catalizzatore di tutto e si vede. (48’ st Solbakken sv)

Mourinho 7 : gara preparata bene e condotta meglio.