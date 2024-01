Roma-Atalanta, le pagelle di CM: Dybala da Premier, Bove ovunque. Koopmeiners pericolo

Francesco Balzani

Roma-Atalanta 1-1



ROMA



RUI PATRICIO 6: Poco reattivo sul gol e su alcune uscite a singhiozzo. Ma è provvidenziale su De Ketelaere



KRISTENSEN 6,5: mette fisico ed esperienza per coprire evidente carenze tattiche del ruolo.



MANCINI 7: Leader si diventa, e lui ormai lo è in ogni zona del campo. Regge il peso di una difesa con tante assenze e si fa vedere pure davanti



LLORENTE 5: Non sta bene, e si vede. Concede di tutto a Miranchuk. (1’st Huijsen 6,5: il ragazzo si farà, anzi sembra già bravo. Delicato di piede, bravo in marcatura. E sfiora pure il gol)



KARSDORP 5,5: Gioie e dolori tra il gol concesso a Koopmeiners e il rigore procurato. Nel secondo tempo troppi errori di valutazione (65’ Celik 6: gioca pulito e ordinato)



BOVE 7: E’ in ogni dove. Ce ne vorrebbe altri due come lui. Tampona e riparte, fino a scoppiare



CRISTANTE 6,5: Da mediano è un’altra cosa. Cerca di ordinare un centrocampo invaso dai bergamaschi. Ci riesce per buona parte del match



PELLEGRINI 6: Un primo tempo di botte e intesa con Dybala. A volte sbaglia l’ultima mossa, ma i movimento sono lodevoli. Poi cala (72’ Paredes 6: entra per anestetizzare un po’ quella parte del campo che cominciava a scottare)



ZALEWSKI 5,5: Trova tanti spazi, me li sfrutto il minimo sindacabile. (65’ Spinazzola 5: non li sfrutta proprio)



DYBALA 7,5: Da Premier League tra tunnel, rovesciate, aperture alla Totti. E quel rigore glaciale che almeno porta un punto (84’ El Shaarawy 6,5: pochi minuti, ma di spessore)



LUKAKU 6 : Bravissimo a far partire i compagni verso la porta, un po’ meno al tiro





MOURINHO 6,5: Espulso, ma con l’arbitraggio di Aureliano sfidiamo chiunque a mantenere la calma. La Roma gioca una delle sue migliori partite ma paga i miracoli di Carnesecchi e la solita disattenzione dietro Roma-Atalanta 1-1



ATALANTA



Carnesecchi 8: Scatta come una molla ad ogni pericolo, anche quelli procurati dai suoi compagni. Para di tutto confermandosi uno dei migliori portieri italiani. Si arrende solo sul rigore di Dybala.



Scalvini 6: Fa sentire subito il fisico a Pellegrini e cerca sempre di azzannare il pallone prima che capiti dalle parti calde. (86’Hien sv)



Djimsiti 6: Si incolla a Lukaku che trova spazi interessanti solo lontano dall’area.



Kolasinac 6: Segue Dybala cercando di spegnerlo anche con maniere dure. Spesso Aureliano lo perdona. (79’ Palomino sv)



Holm 5,5: Gestisce a singhiozzo una fascia con tanti spifferi.



De Roon 6,5: Antipatico, anche nel senso buono del termine. Va spesso a cercare il contrasto e l’astuzia per spegnere il centrocampo romanista.



Ederson 5,5: Perde palloni preziosi, ma sa come e quando inserirsi in area. (64’ Pasalic 5,5: non si nota)



Ruggeri 5: Intervento insensato su Karsdorp che paga con rigore e giallo. Poteva andare peggio visto il precedente di Mazzocchi di oggi pomeriggio. (64’ Zappacosta 6: gioca senza fronzoli)



Koopmeiners 7: Di inserimento, di fiuto. Segna il gol del vantaggio e rappresenta sempre un pericolo per la difesa avversaria.



Miranchuk 6,5: In campo un po’ a sorpresa. Ma è una scelta azzeccata. Manda ai matti Llorente e mette il pallone per il gol del vantaggio. Ripresa in sordina.



De Ketelaere 5: Anche quando trova lo spazio di giocata appare moscio e senza la cattiveria giusta per risolvere una gara del genere. (1’st Scamacca 5,5: tutto l’opposto, pochi spazi e tentativi grintosi)



Gasperini 6: Ringrazia Carnesecchi ma pure la qualità dei cambi che frenano la voglia di rimonta romanista.