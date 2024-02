Roma, le pagelle di CM: Dybala è Joya Pura. Pellegrini Signore degli Anelli

Francesco balzani

Roma-Cagliari 4-0



RUI PATRICIO 6,5: Pop corn a gustarsi lo spettacolo, ma quando arrivano due palle insidiose reagisce alla grande



KARSDORP 6: Qualche svarione in un primo tempo in cui si divora pure uno dei tanti gioielli di Dybala. Nella ripresa va meglio



MANCINI 6,5: Cambia il vento, ma lui no. Di tackle in tackle disinnesca Lapadula e lo archivia in pochi minuti



LLORENTE 6: Ti accorgi di lui solo quando Lapadula gli calpesta in area la gamba chiedendo pure il rigore che il Var cancella. Serata serena. (55’ Huijsen 7: Svetta in area per il poker romanista manifestando doti non comuni per un 18enne. Bene anche in copertura)



ANGELINO 7: Prima italiana, e fa subito innamorare i tifosi tra cross taglienti e un bel lavoro in diagonale. Esce coi crampi. (58’ Kristensen 6: piglio giusto)



CRISTANTE 6,5: Becca il palo dopo un inserimento perfetto. Poi rimedia il rigore della serenità. E si placa



PAREDES 7: Custodisce e riparte. Essenziale per gli equilibri del centrocampo pensato da De Rossi anche se risulta il meno appariscente dei tre



PELLEGRINI 7,5: Il Signore degli Anelli, ghermisce con un gol immediato e l’assist al bacio per Dybala. Poi si mette a cucire tra le linee. (55’ Bove 6: la solita fame)



DYBALA 8: Da scuola calcio, anzi da Totti School. Segna, rifinisce, assiste, combatte. Libero di testa e di cuore. Una partita da Joya pura. (73’ Baldanzi 6: emozionato)



LUKAKU 6: Finalmente cross e palle in profondità. Velo da applausi per la rete di Dybala. Poi il gol lo cerca lui. Non lo trova sparando alto e trovando i guanti di Scuffet.



EL SHAARAWY 6,5 : Scatta, sovrappone, si inserisce. La sua cresta diventa una pinna da squalo nel mare sardo d (55’ Zalewski 6,5: numeri come una volta, per poco non fa godere Lukaku)



DE ROSSI 7,5: Una settimana completa di lavoro, i risultati si vedono eccome. La Roma gioca da incanto e si avvicina alla Champions.