Empoli-Roma 1-2



Rui Patricio 6: preso contro tempo in occasione della zuccata di Bandinelli.



Mancini 6: poco elegante ma decisamente efficace.



Smalling 6,5: impeccabile per tutti i novanta minuti.



Ibanez 6,5: gara priva di sbavature, decisivo nel nel finale in qualche chiusura provvidenziale.



Celik 6,5: accompagna l’azione quando serve, è sempre ben posizionato in difesa.



Cristante 6: meglio in fase di interdizione che in quella di impostazione.



Matic 5,5: ha presenza fisica ma è poco dinamico.



Spinazzola 6: spinge con buona continuità ma senza incidere.



(Dal 51’ st Vina sv).



Pellegrini 5: poco lucido con la palla tra i piedi, fallisce il rigore della sicurezza.



(Dal 52’ st Camara sv).



Dybala 7,5: segna un gol capolavoro e serve l’assist per il gol vittoria di Abraham. Ogni pericolo dell’attacco dell’attacco giallorosso nasce da una sua idea.



(Dal 36’ st Bove sv).



Abraham 6: si fa trovare pronto nell’unica occasione che gli capita, in una partita in grande difficoltà.



(Dal 36’ st Belotti sv).





All. Mourinho 6: la sua Roma non è bella, a tratti subisce il gioco degli azzurri ma davanti le individualità dei suoi campioni fanno la differenza. Nel finale gestisce con esperienza.