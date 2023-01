Primo e unico volo al 23’ su Amrabat, sembra facile ma non lo è. Qualche apprensione sui corner in area piccola, il resto scorre senza la possibilità di rilassamento visto lo scarto minimoScaltro, e ancora attento come nelle ultime uscite di questo inizio 2023. Bravo nel finale a bloccare sul nascere i tentativi di ripartenza viola.Si incolla a Jovic e amplifica le paure del serbo. Nella ripresa dirige il poco traffico.Il giallo al quarto d’ora sembra esageratoRispetto al Genoa appare più sicuro di sé, forse rincuorato anche dalla presenza di Smalling. L’albanese mostra anche i denti con Gonzalez e non soffre mai in impostazioneNon mette le ali come la Red Bull, ma se non altro riporta la Roma sul pezzo con due break per Dybala e Abraham e con il lancio che avvia l’azione del vantaggio.Duecento con la Roma. Rimette il caschetto in testa a dirigere un reparto in costante ristrutturazione. Assicura copertura e quando la Fiorentina resta in 10 alza il cerchio di gioco. Incisivo anche nel finaleInizia con buono spirito, ma a volte il pallone gli scotta troppo tra i piedi e anche il dosaggio delle forze non è ancora maturo. Ripresa con più leggerezza. (21’st Matic 6,5: mezz’ora di musica classica di alto livello)Odora le difficoltà di Dodò e prepara la trappola. Il brasiliano ci cade due volte e viene espulso. Potrebbe accontentarsi, non lo fa. Punta pure Venuti cercando sempre la giocata in grado di esaltare lo stadio. (21’st Spinazzola 6: non fa lo spavaldo, ma sa che per ora non si può)Dietro le linee di fuoco che si accende piano piano, con pazienza. Prova a portare cerini, che a volte si spengono. Non sta benissimo, si vede. (29’st Tahirovic 6: maturità, si può avere anche a vent’anni): Nel suo ristorante stellato Paulo stavolta ci presentato un primo delicato per poi passare un dessert semplice e indigesto per i viola. Una Joya continua e un enorme rimpianto per chi l’ha scansato in estate (44’st Belotti sv)Due assist belli come il sole. Ha un’occasione per segnare e la spreca. Ma si è decisivi anche senza i gol (44’st Solbakken sv: benvenuto)Non perde mai nel 2023. Compatto, brutto, vincente. Come la Roma di ieri sera che sfrutta la superiorità numerica e si rimette in corsa Champions