Hellas Verona-Roma 1-3 (primo tempo 1-1)



Lopez 6: buona gara, sempre pronto quando preso in causa.



Santon 5,5: dovrebbe spingere di più sulla sua fascia, soprattutto quando la manovra si sviluppa in velocità.



Mancini 6: titubante nelle linee difensive, insieme al suo compagno di reparto.



Smalling 5,5: qualche incertezza di troppo soprattutto nel primo tempo. Si rende pericoloso in attacco senza trovare la porta di testa.



Kolarov 6: meglio rispetto al suo corrispettivo compagno della fascia opposta. Più corsa e più presenza in attacco.



Diawara 6: smista bene sia a destra che a sinistra, trovando bene i compagni sulla fascia. Dovrebbe solo provare di più la soluzione in verticale.



Veretout 6,5: primo tempo un poco sotto tono, poi riesce ad entrare più nel vivo del gioco.



Under 5: poco incisivo, spesso sbaglia la scelta di gioco e soffre la fisicità avversaria.

(22' s.t. Mkhitaryan 6,5: entrato bene, spinge forte infilzando la difesa veronese, chiudendo la gara anche con un gol).



Pellegrini 7: fa sempre la differenza soprattutto quando deve spaccare in due la difesa avversaria in fase offensiva.



Kluivert 6,5: mezzora di gara con gol, per poi fermarsi per un problema muscolare. Partita giocata in modo più che buono.

(35' p.t. Perotti: s.v.)



Dzeko 6,5: lotta e gioca sempre a servizio della squadra, trasformando in oro palloni apparentemente morti. Uomo assist.





All. Fonseca 6,5: Roma che parte parte bene,poi soffre ma sa reagire e chiudere la gara contro un bel Verona. Fonseca incita sempre i suoi e tiene sempre alta la concentrazione. I cambi hanno dettato la svolta della gara