ROMA-UDINESE 1-0





Mirante 6: Dopo appena 2 minuti deve angolare un tiro insidioso di Mandragora poi è impegnato giusto a mantenere sveglia la difesa formata dai 4 colossi centrali. Nella ripresa rischia grosso su un colpo di testa di Okaka deviando maldestramente in angolo, si salva su un tiro cross di D’Alessandro deviato da Florenzi e resta sbigottito quando De Maio colpisce il palo. Svagato, e fortunato.



Jesus 6: Poca, pochissima spinta. Ma in fase di copertura non combina guai andando spesso a stringere al centro per rinforzare la diga. (1’st Florenzi 6,5: Per l’area di Musso un piccolo grande pericolo in più rispetto al primo tempo. Il cambio passo della Roma è dipeso soprattutto dal suo ingresso)



Manolas 7: Il muro di Genova prova a essere imbrattato dai lampi di Lasagna e De Paul, ma il greco allontana i writer con modi bruschi e occhiatacce. Diagonali preziosi, tackle decisivi e una leadership che la Roma non può permettersi di perdere.



Fazio 6,5: Mette ghiaccio in difesa mantenendo la posizione, e prova a far valere il testone sui calci piazzati in attacco. Una bella mano gliela da Okaka, prevedibile in ogni suo movimento.



Marcano 6,5: Lasagna lo spaventa nei primi minuti poi lo spagnolo prende coraggio e prova a far valere il piede in fase di cross. Al 35’ tenta pure di beffare Musso con un tiro niente male. Pericolo costante pure sulle palle da fermo.



Zaniolo 6: E’ uno dei pochi che prova a spingere sull’acceleratore nella prima mezz’ora. Proprio al 26’ ha un’occasione d’oro ma arriva leggermente in ritardo su un bel taglio di El Shaarawy. Nel secondo tempo si impantana pure lui. Colpa dei ritmi troppo bassi più che del terreno di gioco. De Rossi 6: Parte male con una chiusura in tackle tardiva che favorisce il contropiede di Lasagna, poi si stacca un po’ dai quattro centrali per rendere meno schiacciata la manovra romanista. Ci riesce a fatica e nel secondo tempo la stanchezza si fa sentire tanto da dover uscire per l’ennesimo problema muscolare. (23’st Under ng: tanta voglia, e poco altro)



Cristante 5,5: Si lascia sopraffare da Fofana e De Paul e permette a De Maio di saltare in area e cogliere il palo. Prova a farsi perdonare con un colpo di testa tempestivo che finisce di poco a lato. Può fare di meglio.



El Shaarawy 6,5: Viene allontanato dalla porta, così la cresta si ammoscia presto tra ripiegamenti e il poco supporto alla coppia Dzeko-Schick. Nella ripresa si riavvicina alla porta e dopo un paio di assalti sfortunati regala a Dzeko un assist al bacio.



Dzeko 7: Edin rompe un’astinenza in casa lunga un anno intero. Trova maggior coraggio senza Schick al suo fianco e nel secondo tempo per poco non rompe il digiuno con un colpo di testa deviato alla grande da Musso. L’affondo decisivo arriva al 66’, su assist perfetto di El Shaarawy. Un gol pesantissimo per tutti e una pace siglata col Faraone dopo la lite di Ferrara.



Schick 4,5: ILa terapia di coppia con Dzeko prosegue senza successo. I due si ignorano, non si trovano, non parlano. L’unico lampo nel diluvio di noia del primo tempo arriva al 42’ quando becca l’esterno della rete dopo un bel movimento. Non cerca mai la profondità, è statico. Da sempre. Esce, per fortuna. (1’st Pellegrini 6,5: Martella, pressa e prova a infilarsi tra le maglie bianconere. Ingresso decisivo per i ritmi della squadra)



Ranieri 7: La difesa della Roma è tornata da top club, il gioco ancora no ma oggi va bene così. Nel primo tempo solo il diluvio universale tiene sveglio un Olimpico sbadigliante, nella ripresa la fortuna lo aiuta a non affogare quando l’Udinese tenta il colpo del ko e nel finale alza il baricentro mettendo in difficoltà Tudor e prendendo tre punti preziosi. Cambi decisivi a fine primo tempo.