Atalanta-Roma 2-1



Pau Lopez 5,5: reattivo, il Papu gli calcia addosso un tiro potente e lui respinge in fallo laterale senza problemi. Sul gol Palomino è sottorete e non può nulla. Immobile sul secondo, non si aspettava una traiettoria del genere.



Peres 5,5: fatica a ingranare e perde tanti palloni, troppi.



Fazio 5,5: non è facile trovarsi a tu per tu con Ilicic ma lui svolge bene il suo compitino ma poi si spegne e prende il giallo.



Smalling 6,5: pressa Zapata e gli toglie lucidità, ma non ha tanto lavoro perché spesso il colombiano sbaglia da solo per cui nella ripresa punta il Papu più in forma e non sbaglia.



Spinazzola 6,5: parte benissimo contro la sua ex squadra, supera Ilicic in profondità e pressa Hateboer impedendogli di ripartire. Allunga troppo alcuni palloni in area



Mancini 5,5: si becca il giallo, fatica a contenere il centrocampo sulla mediana con qualche intervento a vuoto, è costretto a passarla al portiere per la pressione del Papu.



(Dal 23’ s.t. Veretout 5,5: deve marcare Pasalic chr però è più in forma che mai).



Pellegrini 6,5: attento nell’1 contro 1 con Freuler, ma va meno bene nei lanci in avanti, tutti poco precisi. Non riesce a superare Gollini in un’occasionissima al 43’ p.t. e resta a terra.



Perotti 6: prova a inserirsi in ogni varco che gli si presenti davanti, ma il tiro in porta è debole e impreciso.



(Dal 33’ s.t. Villar: sv).



Mkhitaryan 6: de Roon gli mette il bastone tra le ruote, al 20’ p.t. prova a tirare in porta ma è ancora l’olandese a opporsi. Brutto l’intervento sul Papu, gli toglie la scarpa e si prende il giallo. Il capitano elude il suo controllo.



Kluivert 6: al 4’ p.t. tenta di farsi assegnare un rigore scivolando su Djimsiti, ma il difensore nerazzurro è più lesto di lui. Circondato dal Papu, l’argentino gli scappa da tutte le parti. Blocca Zapata in attacco ma Freuler fa altrettanto con lui.



(Dal 17’ s.t. Perez 5,5: sbaglia il controllo palla e regala punizioni all’Atalanta).



Dzeko 7: non è facile, eppure Palomino riesce a scavalcarlo. Con i suoi colpi di tacco prova a cercare il passaggio indietro per i compagni, ma non c’è nessuno. Djimsiti sventa ogni sua azione e così Toloi. Al 46’ p.t. ringrazia Palomino e non sbaglia con un gran tiro dal limite che supera Gollini. L’uomo in più dell’attacco giallorosso, ma non può fare tutto lui.





All. Fonseca 6: non prepara al meglio la partita perché dopo iol vantaggio la sua squadra soffre proprio sulla mediana.