Fiorentina-Roma 1-4



Lopez 6: Quasi sempre fuori dal gioco, riceve pochi tiri e non è mai impensierito.

Florenzi 6.5: I terzini della Roma fanno impazzire i viola, sembra sul piede di partenza, ma se gioca così difficilmente i giallorossi se ne priveranno a cuor leggero.

Mancini 6: Prestazione ordinata del difensore italiano, che ha pochi grattacapi e si districa bene.

Smalling 6.5: Partita maiuscola dell’inglese, che cancella tutti i problemi della retroguardia giallorossa alzando il muro.

Kolarov 7: La perla su punizione vale il prezzo del biglietto, lotta come leone e dalla sua parte non si passa.

Veretout 6: A centrocampo la Roma è quasi sempre libera di giostrare e impostare, partita scolastica per il francese.

Diawara 6: Come sopra, chiude bene qualche ripartenza, ma non ha grattacapi da districare.

Zaniolo 7.5: Partita fantastica del numero 22, impreziosita dal gol in chiusura. Palloni geniali, lanci, assist e gol, lo descrive perfettamente la parola “fenomeno”.

(Dal 44’ s.t. Spinazzola: SV)

Pellegrini 7: Partita maiuscola nel centrocampista, che prima si inventa un pallone geniale per liberare Zaniolo in occasione del primo gol, poi chiude la gara con un destro chirurgico, con la complicità di Dragowski. Esce acciaccato

(Dal 39’ s.t. Under: SV)

Perotti 6.5: Sulla corsia è sempre pericoloso, creando spesso la superiorità numerica. Non graffia, ma il suo lavoro è sempre prezioso.

(Dal 30’ s.t. Mkhitaryan 6: L’armeno entra e non incide, ma la partita è già ben incanalata.)

Dzeko 7.5: Partita di livello mondiale per il bosniaco, che serve assist, segna e tiene ogni pallone che passa per la sua zona. Quando sta così bene è dura per tutte le difese, e la Fiorentina ne ha pagato le spese.

Fonseca 7: Distrugge Montella sul piano tattico e fa volare la sua Roma.