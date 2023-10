Una presa bassa e un’uscita a metà nei primi 45 minuti prima dello spavento provocato da Colpani. Le occasioni per sporcarsi davvero i guanti ce l’ha a metà ripresa. E lo fa salvando la Roma dalla beffa in tre occasioni.Tiene botta, suona la carica, mette il piede per evitare la beffa. Gara da capitano.Ancora dietro, un po’ a sorpresa. Ha il passo del centrocampista e questo porta pregi e difetti.Crescita, su tutti i fronti. Inizia con un piccolo spavento poi va a prendersi spesso il pallone nel tentativo di impostare. Anche in copertura mostra decisamente più sicurezza rispetto ai primi del mese e il cliente (Colombo) non era affatto semplice. (73’ Llorente sv)Qualche vuoto d’aria, soprattutto nella prima mezz’ora. Potrebbe osare di più ma spesso finisce per rincorrere e sprecare fiato. (73’ Zalewski 6: ci prova sul serio)on trova il guizzo giusto in una gara in cui serviva qualche bollicina in più. (63’ El Shaarawy 7,5: ti mette la Corona in testa, quella vera però. Quella da Faraone, quello che scommette solo su quanto gode alla fine di una settimana difficile e alla fine di una partita pesantissima)Diffidato, e quindi con una preoccupazione in più. Dopo un inizio in sordina cerca di prendersi le deleghe di impostazione assunte da Ndicka per buona parte del primo tempo.Le doti tecniche e di inserimento si notano in due occasioni chiare, nella prima trova un grande Di Gregorio a sbarragli la strada. Però dà l’impressione di essere distratto quando c’è da assistere alla coppia di tank là davanti.Nel primo tempo è la fonte primaria dei pericoli per la difesa del Monza con fisiologici cali difensivi e qualche cross che andrebbe addolcito meno. Ripresa con tanti guizzi in meno e quasi apatia. Perché? (78’ Kristensen 6,5: restituisce vigoria)Prende botte, fa espellere D’Ambrosio e va a strappare palle preziose in zona difensiva. Davanti arriva col fiato corto (63’ Azmoun 6,5: Nel finale potrebbe riprendersi tutto con gli interessi ma becca il palo interno. Si rifa aprendo la spazio per il Faraone)Riesce a giocare di sponda ma nel primo tempo fatica a trovare l’angolo di tiro giusto. Nella ripresa ha subito la palla giusta ma si inceppa sul più bello. Poi coglie un palo esterno su cui si poteva fare di più. Una domenica di sosta dopo un inizio da paura.Prima mezz’ora soporifera, ad assistere al giro palla del Monza. Poi la Roma si sveglia ma è poco fortunata davanti alla porta. Il rosso a D’Ambrosio cambia il copione. La Roma prova l’assedio ma è sterile, pieno zeppo di incertezze e paure. Con lui però non si molla mai, anche quando sembra tutto perso. E il cambio si rivela vincente.