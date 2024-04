Roma, le pagelle di CM: erroraccio di Huijsen, rimedia Lukaku

E' stata sospesa al 71' di gioco la gara tra Udinese e Roma con il punteggio di 1-1 contraddistinto dalle reti di Pereyra e Lukaku. In attesa di capire quando verranno disputati i restanti minuti del match, queste le pagelle dei giallorossi fino al momento dello stop in seguito al malore accusato da Ndicka.- Incolpevole sul gol di Pereyra, per il resto è inoperoso.- Perde ingenuamente il pallone dal quale nasce il gol di Pereyra. Un errore di gioventù ma da matita rossa. Dal 53' Kardsdorp 6 - Diligente sulla corsia.Llorente 6,5 - Bene in marcatura su Lucca, gli concede davvero poco.

Ndicka 6 - Anche lui gioca una partita attenta in marcatura, fino al malore che lo costringe ad uscire.Zalewski 5,5 - Primo tempo sottotono, meglio nella ripresa ma non basta per la sufficienza.Paredes 6 - Gestione esperta del pallone.Cristante 6,5 - Grande cross per la testata di Lukaku. Vicino anche al gol con una botta da fuori.Angelino 6 - Bel duello in velocità con Ehizibue.Baldanzi 6 - Ci prova con un mancino al volo. Peperino sulla trequarti, anche se non sempre concreto.Auoar 6 - Si accende a sprazzi, ha qualità. Dal 53' Dybala 6 - Sprazzi di classe nella ventina di minuti giocata.

Lukaku 7- Ritrova il gol dopo un periodo di astinenza con una bella incornata su cross di Cristante.All. De Rossi 6 - Non è la Roma vista a San Siro in coppa, la corregge in corsa. Poi la decisione di interrompere il match dopo quanto accaduto al suo giocatore.