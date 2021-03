Parma-Roma 2-0



Pau Lopez 6: non ha colpe sul gol di Mihaila ma non compie interventi di spessore



Ibanez 5: rischia poco con gli attaccanti del Parma ma si fa sfuggire Mihaila sul gol del vantaggio crociato; atterra Pellè per il fallo da rigore



Mancini 6: buona visione di gioco nelle verticalizzazioni verso Dzeko, ci prova anche da fuori area



Kumbulla 5,5: si fa saltare in velocità da Man dopo dieci minuti e fatica a contenere i veloci attaccanti ducali



(Dal 14’ s.t. Cristante 6: corre pochi rischi al centro della difesa giallorossa)



Spinazzola 6: attaccante aggiunto sulla sinistra, va spesso al cross per Dzeko e compagni



Villar 5,5: in regia verticalizza sempre e quando cambia passo è pericoloso ma non basta



(Dal 33’ s.t. Diawara 5,5: non incide in mezzo al campo nell’ultimo quarto d’ora)



Pellegrini 6: quando ha l’occasione cerca di impegnare Sepe anche su calcio piazzato



(Dal 33’ s.t. Mayoral 5: attaccante aggiunto ma non ha occasioni per andare a rete)



Bruno Peres 6: sulla destra cerca in continuazione l’affondo per andare a crossare, in fase difensiva potrebbe fare meglio



(Dal 14’ s.t. Reynolds 5,5: poca concretezza quando la Roma deve attaccare)



Pedro 5: stoppato dalla difesa del Parma, non è incisivo sotto porta



(Dal 14’ s.t. Perez 6: impegna Sepe con una grande conclusione)



El Shaarawy 5,5: gran tecnica ma i suoi tentativi non impensieriscono il portiere Sepe



Dzeko 5,5: regista offensivo con una gran visione di gioco, poche occasioni in area di rigore





All. Fonseca 5,5: la Roma crea ma subisce la velocità del Parma; al Tardini arriva una sconfitta inaspettata