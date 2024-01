Roma, le pagelle di CM: Karsdorp-Zalewski, fasce proibite. Pellegrini fa rimpiangere Dybala

Francesco Balzani

RUI PATRICIO 7: Allunga il brodo del match con due paratone su Vecino. Si arrende senza resistenza al rigore calciato perfettamente da Zaccagni.



KRISTENSEN 5,5: Primo derby, tanta tensione che si respira ad ogni tocco palla. Meglio in marcatura rispetto a quando deve impostare ma il meglio lo darebbe sulla fascia



MANCINI 6,5: Lui le sicurezze non le perde mai, nemmeno in una cantina buia. Si erge a protettore di quel che resta della difesa romanista provando pure qualche strappo davanti.



HUIJSEN 5,5: Se non ci fosse il rigore sarebbe una gara quasi perfetta tra anticipi e buona lettura dei palloni. Purtroppo però è un episodio decisivo. (36’st Belotti sv: l’unico tiro in porta è il suo)



KARSDORP 4: Un disastro. Quando attacca perde sempre il tempo dell’ultimo passaggio, quando difende palesa enormi difficoltà. (12’st Azmoun 5,5: cincischia troppo, quando invece è pratico non trova sostegno)



BOVE 5: Corre a vuoto in un clima di totale confusione. Prima al centro, poi sulla fascia. (31’st El Shaarawy sv: qualche minuto prima sarebbe stato meglio)



PAREDES 5,5: Verticalizza poco, e quando lo fa non trova compagni pronti a sfruttare. Nella ripresa ringhia tanto, ma i denti non li tira fuori per andare a riprendere l’ennesimo derby maledetto



CRISTANTE 5: Anche per lui l’approccio non è dei migliori tra battibecchi con Lukaku e il pressing di Vecino. Prova a riordinare le idee, non ci riesce.



ZALEWSKI 4: Disorientato, si lascia superare una volta sì e l’altra pure. Come nelle ultime puntate si guadagna spazi davanti ma così come Karsdorp non fa entrare un cross pulito nemmeno a pagarlo. (12’st Spinazzola 5: fare peggio era difficile,



DYBALA 6: La luce è lì, dove sta Paulo. Dopo un inizio brillante fatica anche lui a cavare oro da una partita di solo ferro e nervi. Proprio poco prima del duplice fischio di Orsato avverte il solito dolore (1’st Pellegrini 4,5: malinconoia. Sembra non avere la forza nemmeno per le cose semplici)



LUKAKU 4,5: Confuso, con pochi palloni giocabili. Uno lo spara fuori nel finale in rovesciata. Ma non fa la differenza nemmeno stasera



MOURINHO 4,5: Altro derby perso, senza attenuanti. Il primo tiro in porta al minuto 87 in un contesto di paura e confusione. La Roma è la sbiadita copia di quella vista appena 3 giorni fa. Perché?