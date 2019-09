Lecce-Roma 0-1



Pau Lopez 6: non è impegnato tantissimo, le sue parate sono state sempre sicure.



Florenzi 6: gioca più arretrato per permettere a Kolarov di stare alto e quindi spinge poco. Partita più tattica che di qualità. Quando sale offre qualche spunto interessante.



(dal 32' st Spinazzola sv)



Smalling 6: nel primo tempo si perde Mancosu che gli scappa dietro e può andare verso la porta. Nella ripresa si fa valere fisicamente e prevale sugli avversari.



Mancini 6: anche per lui qualche brivido nel primo tempo quando appoggia di testa un pallone a Smalling però troppo corto offrendo a Babacar la possibilità di andare in porta. Come il compagno di reparto cresce nella ripresa.



Kolarov 5,5: la sua prestazione poteva ricevere una sufficienza ma nulla di più. Gioca alto ed è pericoloso quando arma il mancino ma d'altra parte soffre le avanzate di Falco e Rispoli. Nel finale sbaglia il rigore che chiudeva la partita.



Diawara 6: primo tempo anonimo mentre nella ripresa si fa vedere di più sia per impostare che per fare da filtro al centrocampo.



Veretout 6: qualche spunto interessante con cambi di gioco ma nulla di rilevante. D'altronde gli spazi per impostare sono pochi.



Kluivert 7,5: il più in palla per tutti i novanta minuti. E' lui a puntare sempre l'avversario oltre che a saltarlo spesso creando superiorità per i suoi. Le azioni pericolose sono create da lui.



Pellegrini 7: partita sontuosa del trequartista, tutte le azioni passano da lui grazie ai suoi inserimenti e offrendo grandi giocate. Decisivo tra le linee.



(dal 25' st Zaniolo 5,5: entra in un momento delicato e sbaglia un contropiede che poteva chiudere la partita.)



Mhkitaryan 7: per entrare nel vivo del gioco prova ad accentrarsi ma spreca alcune occasioni nel primo tempo, nella ripresa è decisivo con l'assist per Dzeko.



(41' st Cristante sv)



Dzeko 6,5: se non fosse per il gol la sua partita non è stata all'altezza dei suoi standard. Nel primo tempo è sempre anticipato da Lucioni e Rossettini ed è costretto a giocare fuori dall'area per poter toccare qualche pallone. Prova qualche conclusione ma quella che pesa è il gol che porta i tre punti ai suoi.



All. Fonseca 6,5: un primo tempo sofferto a livello di occasioni nonostante il dominio territoriale ma sono i padroni di casa i più pericolosi. Kluivert e Pellegrini creano scompiglio e nella ripresa si aggiungono anche al gioco corale e tirano fuori la superiorità tecnica. Le note negative sono le sbavature difensive ma a fare la differenza è stata la differenza tecnica del reparto offensivo.